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تعرف على شكل برنامج «أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص» لمحمد صبحي

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تعرف على شكل برنامج «أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص» لمحمد صبحي تعرف على شكل برنامج «أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص» لمحمد صبحي

برنامج الفنان محمد صبحي

كتبت: أنجي لطفي

تطلق قناة “CBC ” في السابع من نوفمبر المقبل، برنامج ” أعزائي المشاهدين  .. مافيش مشكلة خالص”، وهو أول برنامج تليفزيوني يقدمه الفنان محمد صبحي، ويعرض مساء السبت إسبوعيا الحادية عشرة ليلا.

ويعد البرنامج واحدًا من أهم إنتاجات 2015، وستكون مدته ساعة واحدة، وهو فني كوميدي اجتماعي، يقدم فيه صبحي عرضًا حيًا في حضور جمهور، ويجمع هذا العرض بين الـ “one man show” والمسرح والغناء، والحوار الساخر، والمواد الفيلمية، بالإضافة إلى قوالب جديدة لم تظهر في برنامج تليفزيوني من قبل، ولا تناسب مذيعا عاديًا.

ويشارك صبحي في الحلقات عدد من الممثلين الشباب، وضيوف شرف من النجوم المعروفين، كما يظهر معه مواهب فنية في سياق بناء محكم، وستتضمن حلقات البرنامج مفاجأة حيث ستظهر بشكل كوميدي غير متوقع شخصيات لها رصيد كبير لدى الجماهير.

ويأتي البرنامج في سياق يجمع بين الكوميديا والنقد الإجتماعي اللاذع والروح المبهجة، والشكل الفني المميز، ويشارك في كتابته عدد من الكتاب الشباب، ويخرجه محمد يونس، وقد أسندت “CBC” إنتاجه فنيا إلى شركة المخرج المعروف عمرو عرفة.

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