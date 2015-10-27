موقع برلمانى.. "فى حب مصر" تفرّق بين الابن وأبيه

فى واقعة غريبة من وقائع سباق الانتخابات البرلمانية، قررت قائمة "فى حب مصر " استبعاد المرشح محمد يسرى المغازى، ممثل الشباب فى محافظة الدقهلية، من انتخابات القائمة، وذلك بسبب والده.

الغرابة فى هذا القرار وفق ما أفادت به مصادر باللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر"، أن القائمة قررت استبعاد المرشح محمد يسرى المغازى من مقعد الشباب فى قطاع القاهرة ووسط الدلتا، وذلك بعد مخالفة والده، النائب السابق عن الدقهلية "يسرى المغازى"، للاتفاق مع منسقى القائمة بعدم ترشحه على مقعد الفردى بالمحافظة.

وأكدت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" - أن اتفاقًا جرى بين منسقى قائمة "فى حب مصر" والنائب السابق ونجله، بأن تدفع القائمة بنجل النائب على قطاع القاهرة ووسط الدلتا، شرط ألا يترشح والده "يسرى المغازى" فى الانتخابات، إلا أن اللجنة التنسيقية فوجئت بترشّحه فقررت استبعاد نجله محمد يسرى المغازى، وجارٍ تحديد بديل له.

المغازى "الابن": هناك اتجاه واضح من البداية لاستبعادى

>من جهته، أكد محمد يسرى المغازى، المرشح المستبعد من قائمة "فى حب مصر" عن محافظة الدقهلية، أن هناك اتجاهًا واضحًا منذ البداية لاستبعاده من الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه لم يتفق مع قيادات القائمة حول عدم ترشّح والده على مقاعد الفردى بالمحافظة.

وكشف المغازى الابن - فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الثلاثاء – عن أن الاتصالات مع قائمة "فى حب مصر" كانت حول تعارض ترشّح والده مع تواجده فى القائمة الانتخابية، مشيرًا إلى أن العائلة رأت أن مقعد الفردى أضمن وأفضل من مقعد القائمة، لذا قررت الانسحاب من قائمة "فى حب مصر" والاكتفاء بالترشّح على مقاعد الفردى.

وأوضح المغازى، أنه فضل والده عليه، لأن وجود مقعد للعائلة عن الفردى أفضل شكلاً من الترشّح ضمن قائمة ذُكر عنها أنها تضمن النجاح، وشدّد "المغازى" على أنه لن يدعم أيّة قائمة فى الانتخابات بالمرحلة الثانية.

يسرى المغازى: اتفقت معهم على الانسحاب مقابل الإبقاء على ابنى

>فى السياق ذاته، أكد النائب يسرى المغازى، والد المرشح محمد يسرى المغازى، أنه اتفق مع قائمة "فى حب مصر" على التنازل عن الترشح على مقاعد الفردى، مع ضمان وجود ابنه فى القائمة، إلا أنه فوجئ بأن القائمة استبعدت نجله، ما جعله يعود عن قراره.

وكشف "المغازى" - فى تصريحات لـ "برلمانى"، اليوم الاثنين - أنه لن يزاحم نجله فى الترشح، ولكن أهالى الدائرة أصروا على دفعه فى الانتخابات الحالية التى تجرى فى محافظة الدقهلية، مشدّدًا على أنه سيدعم قائمة "فى حب مصر" بالمرحلة الثانية.

يُذكر أن محافظة الدقهلية كانت قد شهدت حالة من الغضب بعد ترشح هبة هجرس ومحمد مصطفى خلاف عن المحافظة فى قائمة "فى حب مصر"، وهما لا ينتميان للمحافظة.