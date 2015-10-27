بالصور.. مئات الأقفاص السمكية دمرتها العاصفة فى مطوبس بقيمة10ملايين جنيه

دمرت العاصفة الرعدية التى تعرضت لها محافظة كفر الشيخ المئات من الأقفاص السمكية التى يتعايش منها الآلاف من المواطنين بعدد من قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وعبر المواطنون عن غضبهم من تجاهل المسئولين، وخاصة أن العاصفة قتلت شخصا وأصابت آخر ودمرت ثروتهم السمكية التى تعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم.

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن العواصف التى هبت على البلاد أول أمس تسببت فى خسائر كبيرة لأصحاب الأقفاص السمكية بمنطقة مركز مطوبس وبرمبال والنجارين والبصراط واليسرى ومعدية رشيد والهردهة وخان الجنى وأبو خشبة والجزيرة والسكرى، وصلت لأكثر من عشرة ملايين جنيه نتيجة إتلاف جميع الصناديق وخروج الأسماك لعرض البحر وأصبحت الأقفاص خاوية.

وأضاف نصار أن اثنين من الصيادين العاملين، غرق أحدهم فى قرية البصراط والآخر غرق بقرية خان الجنى وهما يعملان على الأقفاص السمكية.

وقال رمضان العباسى " كاتب صحفى" إنهم ناشدوا مجلس المدينة ومجلس القرية دون جدوى، مشيرين إلى أن حياتهم أصبحت مدمرة ولا يجدون قوت يومهم، مطالبين المحافظ بسرعة صرف تعويضات لهم ومساعدتهم على الاستمرار فى الحياة.

وأكد محمد السعيد "صياد" أن سوء الأحوال الجوية والعاصفة الشديدة دمرت المئات من الأقفاص التى هى مصدر الرزق لآلاف الصيادين الذين يمتلكونها أو يعملون بها، وأصبح لا مصدر رزق لهم، مشيراً إلى أن العاصفة أثرت على حياة الصياد فامتنع عن الخروج للصيد أو متابعة تلك الأقفاص لعله يخرج منها بعض الأسماك العالقة بتلك الأقفاص لبيعها ليجد قوت يومه، ولكن سوء الأحوال الجوية منعهم من ذلك .

وأضاف سعد الدناصورى رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه خاطب محافظ كفر الشيخ بمذكرة عن حالة الأقفاص السمكية المدمرة .

وقال إنه سيتم عمل حصر كامل للأقفاص السمكية المدمرة وسيتم تعويض أصحاب الأقفاص السمكية المرخصة أما غير المرخصه فلن يتم تعويضهم، مشيراً أنه سيتصل بهندسة النيل لتحديد المرخص من تلك الأقفاص وغير المرخصة لرفع مذكرة للمحافظ لتعويض أصحابها .



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