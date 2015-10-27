إصابة 14 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال فى مواجهات عنيفة بمدينة الخليل

أصيب 14 فلسطينيا، منذ قليل، برصاص القوات الإسرائيلية فى مواجهات عنيفة بمدينة الخليل، وذلك وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر، أن القوى الوطنية والإسلامية فى الخليل، دعت أبناء المحافظة للمشاركة فى مسيرة للمطالبة باسترداد جثامين 11 شهيدًا وشهيدة من المحافظة، ارتقوا منذ مطلع الشهر الجارى.

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