بالصور.. مجدى العجاتى يدلى بصوته فى جولة الإعادة ويتوقع ارتفاع المشاركة

أدلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب اليوم، بصوته فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر دائرته الانتخابية فى كلية رياض الأطفال بالدقى.

ودعا العجاتى، فى تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته الانتخابى، جموع المواطنين للتوجه إلى لجانهم الانتحابية واختيار ممثليهم فى البرلمان المقبل، بما يحقق صالح مصر مع استكمال مؤسسات الدولة، متوقعاً أن تشهد أن تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بشقيها، نسبة مشاركة مرتفعة.

وكان "العجاتي" قد أكد خلال استقباله أمس وفدى الأتحاد الاوربى والكوميسا المتواجدين فى مصر حاليا لمتابعة الأنتخابات البرلمانية، أن الحكومة المصرية تقف على الحياد، ولا تتدخل على الإطلاق فى العملية الانتخابية.

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