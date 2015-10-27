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بالصور.. مجدى العجاتى يدلى بصوته فى جولة الإعادة ويتوقع ارتفاع المشاركة

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بالصور.. مجدى العجاتى يدلى بصوته فى جولة الإعادة ويتوقع ارتفاع المشاركة بالصور.. مجدى العجاتى يدلى بصوته فى جولة الإعادة ويتوقع ارتفاع المشاركة
أدلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب اليوم، بصوته فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر دائرته الانتخابية فى كلية رياض الأطفال بالدقى.

اليوم السابع -10 -2015

ودعا العجاتى، فى تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته الانتخابى، جموع المواطنين للتوجه إلى لجانهم الانتحابية واختيار ممثليهم فى البرلمان المقبل، بما يحقق صالح مع استكمال مؤسسات الدولة، متوقعاً أن تشهد أن تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بشقيها، نسبة مشاركة مرتفعة.

اليوم السابع -10 -2015

وكان "العجاتي" قد أكد خلال استقباله أمس وفدى الأتحاد الاوربى والكوميسا المتواجدين فى مصر حاليا لمتابعة الأنتخابات البرلمانية، أن المصرية تقف على الحياد، ولا تتدخل على الإطلاق فى العملية الانتخابية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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