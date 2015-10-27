بالصور.. قائد القوات البحرية يتفقد لجان مدرسة رأس التين بالإسكندرية

تفقد اللواء بحرى أركان حرب أسامة ربيع قائد القوات البحرية عدد من اللجان الانتخابية فى محافظة الإسكندرية فى إطار متابعة جولة الإعادة من المرحلة الأولى والاطمئنان على عمليات التأمين والاستعداد للقوات المشاركة، والتأكد من كافة الإجراءات الخاصة بتذليل العقبات أمام الناخبين، وتوفير التأمين الكامل فى محيط اللجان والمقرات الانتخابية.

وقد تفقد قائد القوات البحرية العديد من اللجان الانتخابية فى محافظة الإسكندرية، من بينها لجان مدرسة رأس التين الثانوية بنات، وأوصى بضرورة اليقظة والجاهزية والتعاون والتنسيق مع رجال الشرطة فى حماية مقار اللجان الانتخابية .

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