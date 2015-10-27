ضبط بائع متجول أوقف 3 قطارات بـ"شد بلف الطوارئ" للبيع بداخلها فى الجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، من القبض على بائع متجول أوقف 3 قطارات عن طريق شد البلف حتى يتمكن من استقلال أكبر عدد من القطارات للبيع بداخلها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "خ. ا" 23 سنة بائع متجول ومقيم بدائرة مركز شرطة العياط، حيث طرق بلف الخطر بالقطار رقم 160 (القاهرة / الأقصر) ما بين محطتى العياط وكفر العمار، مما أدى لتجاوز القطار مدة 20 دقيقة، وطرق بلف الخطر بالقطار رقم 164 (الإسكندريه / أسوان) ما بين محطتى البدرشين والمرازيق، مما أدى لتجاوز القطار مدة 20 دقيقة، وطرق بلف الخطر بالقطار رقم 992 (القاهرة / الأقصر) ما بين محطتى الرقة والواسطى، مما أدى لتجاوز القطار مدة 30 دقيقة.

اعترف المتهم بارتكابه الثلاث وقائع ليتمكن من البيع داخل القطار ثم يستغل القطار المقابل فى البيع أيضا بعد طرق بلف الطوارئ .

وأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 21/186 ح قسم شرطة محطة الجيزة، وأرسل بالمتهم لقسم شرطة الجيزة.

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