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الداخلية: خلافات شخصية وراء الاعتداء على أحد مرشحى حزب النور بالغربية

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الداخلية: خلافات شخصية وراء الاعتداء على أحد مرشحى حزب النور بالغربية الداخلية: خلافات شخصية وراء الاعتداء على أحد مرشحى حزب النور بالغربية
أكدت وزارة الداخلية أن حادث الاعتداء على أحد مرشحى حزب النور بمحافظة الغربية، سببه خلافات شخصية ليس لها أى علاقة بمجريات العمليات الانتخابية.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن قسم شرطة كفر الشيخ كان قد تلقى بلاغًا من مستشفى كفرالشيخ العام بوصول محمود عبد الحميد عمارة على "42 سنة" مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة فى محافظة الغربية، مرشح حزب النور على المقاعد الفردية بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة المحلة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالرأس.

وأضافت أنه بسؤاله أقر بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية باعتراضه بالضرب، مُحدثين إصابته وبعض التلفيات بسيارته، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه سبق وأن تقدم "عمرو ش.س" ببلاغ فى المحضر رقم 8732/2015 إدارى مركز شرطة المحلة ضد المذكور؛ لوجود خلافات شخصية بينهما.

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