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تأجيل إعادة محاكمة زكريا عزمى فى اتهامه بـ"الكسب غير المشروع" لـ24 يناير

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تأجيل إعادة محاكمة زكريا عزمى فى اتهامه بـ"الكسب غير المشروع" لـ24 يناير تأجيل إعادة محاكمة زكريا عزمى فى اتهامه بـ"الكسب غير المشروع" لـ24 يناير
أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع، لجلسة 24 يناير، للاطلاع على تقرير لجنة خبراء وزارة العدل.
>اليوم السابع -10 -2015

صدر القرار من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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