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تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه لجلسة 26 يناير للتصالح أو المرافعة

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تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه لجلسة 26 يناير للتصالح أو المرافعة تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه لجلسة 26 يناير للتصالح أو المرافعة
أجلت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب وأشرف، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، لجلسة 26 يناير للتصالح أو المرافعة.

وصدر القرار من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف، عضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.

وقال المستشار جميل سعيد، المحام بالنقص، إن هيئة محكمة جنايات القاهرة، عرضت على موكله وهيئة الدفاع خيارين، أحدهما المرافعة في موضوع التقرير الوارد من لجنة خبراء وزارة العدل، أو الرغبة في التصالح مع الدولة.

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القرار سيكون بعد دراسة بين هيئة الدفاع والموكل الذى سيتم إعلانه للمحكمة خلال الجلسة المقبلة.

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