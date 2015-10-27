تجديد حبس جزار متهم بذبح زوجين داخل منزلهما بهدف السرقة فى بلبيس بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أمير نوار رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس الجزار المتهم بذبح زوجين بمنزلهما فى بلبيس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن فريق البحث الجنائى الذى قاده العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، وضم كلا من الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس ومعاونيه النقباء لطفى عبد العال وعمر جمال وأحمد حمدى من كشف غموض الواقعة، حيث تمكن فريق البحث من وضع خطة تضمنت ملاحقة وفحص المترددين على المنزل.

وتبين أن المتهم يدعى " يحيى أ ع م" 21 سنة جزار وشهرته "محمود الأهوانى" مقيم مدينة بلبيس أحد أقارب المجنى عليهما، حيث قام بذبح الزوجين بطريقة بشعة، وقام بسرقة هاتف محمول وحلق ذهب ومبلغ مالى 2000 جنيه وأرشد عن المضبوطات، وتبين تطابق بصمات المتهم مع البصمات الموجودة على دولاب المجنى عليهما أثناء قيامه بالتفتيش لسرقة أى مبالغ مالية.