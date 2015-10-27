«أندلس» يرصد تأخر فتح اللجان ورشاوى انتخابية وإقبال ضعيف بمحافظات الإعادة

رصد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف سير العملية الانتخابية في ظل تواجد أمني قوي، ” إقبال ضعيف جدًا في أغلب اللجان – تأخر وصول بعض القضاة، ما ترتب عليه فتح بعض اللجان الانتخابية، فضلًا عن رصد خرقٍ للصمت الانتخابي، ورشاوى انتخابية، والتي قدرت بـ450 جنيه للصوت في إمبابة”.

ويذكر أن الأمطار والتي عانت منها عدة محافظات منعت الناخبين في الإسكندرية ومطروح من الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، وشهدت لجان الانتخابات بجولة الإعادة بحلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر، إقبالًا شديدًا من الناخبين والناخبات.

وتجري المرحلة الأولي في 14 محافظة مسجلة للتصويت، بها 26 مليون و400 ألف ناخب للاختيار ما بين 444 مرشحًا فردي، وقد قام مراقبين مركز الأندلس بمتابعة سير أعمال اللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة، ووثقوا ” تأخر فتح اللجان في محافظة الجيزة، حيث تأخرت لجان البدرشين 15 دقيقة، في حين فتحت لجان مدرستي الفريق عزيز المصري، والسيدة عائشة بالطالبية في الساعة 09:35 دقيقة، وفي قنا تأخر فتح اللجان “111-112-113″ الإعدادية بنات بجراجوس، بينما فتحت لجان إطسا في الفيوم الساعة 10 صباحًا، وقد عقب رئيس اللجنة العامة بتمديد وقت الانتخابات بتلك اللجان ساعةً إضافية، لتغلق في الساعة الـ 10 بدلًا من الـ 9، وفي البحيرة رصد مراقبوا “أندلس”، تأخر 30 لجنة بمركزي “إيتاى البارود – وكفر الدوار”، لمدة 35 دقيقة، بينما في المنيا تأخر القضاة في 6 لجان ببني مزار، و4 أخرين في دائرة مغاغة.

ورصد “أندلس”، في الأقصر تأخر فتح اللجنتين “18 – 19″، بمدرسة بيومي الزناتي ببندر إسنا للساعة الـ 09:30 صباحًا.

وفيما يخص الرشاوى الانتخابية، رصد “أندلس”، أنصار المرشح “طارق سعيد حسانين” مستقل، وهم يقومون بعرض رشاوى نقدية بقيمة 450 جنيه بدائرة إمبابة بالجيزة، وفي الإسكندرية قامت قوات الشرطة بغلق مقر المرشح “رزق راغب” بالعامرية، وذلك بعد بلاغات إتهامه بتوزيع الرشاوى الانتخابية، وشراء الأصوات.

كما واصل المرشح “سعيد حساسين”عن دائرة كرداسة توزيع علب الأعشاب على الناخبين، لحثهم على التصويت لصالحه، وتم خرق الصمت الانتخابي والدعاية الانتخابية في الأقصر، حيث رصد مراقبوا “أندلس”، دعاية انتخابية لصالح المرشح “خالد عبدالمنعم فراج” فردي – حزب المصريين الأحرار، بسيارات تحمل ميكرفون لحشد الناخبين، وأتوبيسات لتوصيلهم للجان.

وفي دائرة الدقي والعجوزة، انتشرت الدعاية الانتخابية لصالح المرشح “أحمد مرتضى منصور”، أمام اللجان.

أما فيما يخص تصويت المصرييت في الخارج، فرصد “أندلس”، استمرار تراجع نسب المشاركة بشكلٍ ملحوظ في أغلب الدول عدا إقبال محدود في لجنة دولة الكويت والإمارات والخليج بصفةٍ عامة، وفي أوروبا وأمريكا المشاركة محدودة جدًا تكاد تنعدم في أغلب اللجان.

ويذكر أن شهد اليوم الأول للانتخابات مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر في انقلاب سيارة أثناء توجههما لتأمين اللجان الانتخابية بسوهاج.