مقتل 10 إرهابيين بالأنبار.. وإحباط هجوم بسيارات مفخخة فى سامراء

قتلت قوة من فرقة الرد السريع بالشرطة الاتحادية العراقية عشرة إرهابيين من تنظيم(داعش) اليوم الثلاثاء شرقى الرمادى بالأنبار غربى العراق.. كما أحبطت القوات العراقية هجوما لداعش بعدد من السيارات المفخخة غرب مدينة سامراء بصلاح الدين شمالى العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن فرقة الرد السريع نفذت عملية عسكرية فى منطقة حصيبة الشرقية بالرمادي، أسفرت عن تدمير خمسة مواقع للتنظيم وقتلت الإرهابيين العشرة الذين كانوا بداخلها، إضافة إلى تدمير سيارة محملة بالصواريخ.

وتمكنت القوات العراقية اليوم من إحباط هجوم لمسلحى داعش بعدد من السيارات المفخخة غرب مدينة سامراء ، وتدمير السيارات التى كانت تستهدف القطاعات العسكرية التابعة للواء 17 بالجيش العراقى التى تسيطر على الأبراج على طريق منشأة المثنى باتجاه الفلوجة بالأنبار.

ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان بتضحيات فرقة الرد السريع بقواطع العمليات المختلفة ضد داعش.. وذكر بيان للداخلية العراقية اليوم أن الغبان أعرب عن تقديره لعدد من ضباط ومنتسبى قيادة فرقة الرد السريع، مؤكدا حرص الوزارة على تكريم جهود المنتسبين ماديا ومعنويا.