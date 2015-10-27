من أكل المطاعم.. إصابة نحو 200 شخص ببكتريا شيجيلا بسان فرانسيسكو

قال مسئولو صحة أمس الاثنين، إن ما يقرب من 200 شخص فى سان فرانسيسكو أصيبوا ببكتريا شيجيلا المعوية الشديدة العدوى منذ ظهور أول حالة إصابة بمطعم يقدم الوجبات البحرية المكسيكية قبل عشرة أيام.

وقالت إدارة الصحة العامة فى مقاطعة سانتا كلارا فى بيان أن تفشى الإصابة بدأ فى 16 أكتوبر تشرين الاول الجارى فى مطعم ماريسكوس جوان رقم 3 ثم واصل المرض انتشاره ليصيب 182 شخصا منذ يوم الجمعة الماضى.

وقال مسئولو الصحة إن معظم من أصيبوا بالعدوى نقلوا إلى المستشفيات فيما وضع 12 على الأقل فى وحدات العناية المركزة.

ويقول مسئولو الصحة إن العدوى تحدث عند وصول أى طعام أو شراب ملوث بالبكتريا إلى الفم وربما يكون الميكروب قد انتقل إلى الطعام خلال تجهيز الوجبات فيما قالت ادارة الصحة إنها تتحرى المصدر المحتمل لانتشار العدوى.

وقال بيان ادارة الصحة أن من بين أعراض العدوى الإسهال الدموى الشديد وآلام البطن وارتفاع درجة الحرارة علاوة على أعراض أخرى مشيرة إلى أن المرض شديد العدوى وحثت المرضى على عدم الذهاب إلى اعمالهم لتجنب نشر العدوى.

وأقام المرضى عدة دعاوى قضائية على المطعم المغلق منذ يوم 18 اكتوبر تشرين الاول الحالى فيما قال مسؤولو ادارة الصحة أن المطعم يتعاون مع التحقيقات.

ولم يتسن الوصول إلى اصحاب المطعم على الفور للتعليق.

وقالت الادارة أن الاطفال وكبار السن والمصابين بالايدز أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الشيجيلا تتسبب فى نصف مليون حالة اصابة سنويا فى الولايات المتحدة.

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