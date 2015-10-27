تنمو الأسنان لدى أغلب الأطفال فى العام الأول لهم، ويتأثر معدل نمو الأسنان عند الأطفال بالعديد من العوامل. السن الطبيعى لنمو الأسنان عند الأطفال

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>الأسنان اللبنية هى تلك التى تنمو لدى الطفل، ثم يتم استبدالها بعد عدة سنوات بما يعرف بالأسنان الدائمة، تبعًا لرأى أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، فالمعدل الطبيعى لنمو الأسنان عند الطفل يتراوح فى الفترة بين الشهر الرابع إلى نهاية العام الأول. أسباب تأخر نمو الأسنان عند الأطفال

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> فى حالة عدم نمو الأسنان عند الطفل حتى نهاية عامه الأول، هنا يمكن القول إنه بالفعل يعانى تأخرًا فى نمو الأسنان، وتبعا لرأى طلعت فنقص نسبة الكالسيوم وفيتامين "د" لدى جسم الطفل يعد من أهم الأسباب التى تؤدى إلى تأخر نمو الأسنان. علاج تأخر نمو الأسنان

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>فى البداية يجب أن يتم تحديد سبب تأخر نمو الأسنان عند الطفل بواسطة إجراء بعض الفحوصات للتأكد من نسب فيتامين "د" ونسبة الكالسيوم، وإمداد الطفل بالمكملات الدوائية أو الغذائية لتعويض ذلك النقص، مع الحرص على تعريض بشرة الطفل ووجهه لأشعة الشمس بصورة يومية، فأشعة الشمس تساعد على تنشيط فيتامين "د" وزيادة قدرته على توصيل الكالسيوم للعظام والأسنان.

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شبكةعيونالإخبارية

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