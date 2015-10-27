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الحمل يؤثر على أربطة العمود الفقرى للمرأة ويتسبب فى ألم الظهر

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الحمل يؤثر على أربطة العمود الفقرى للمرأة ويتسبب فى ألم الظهر الحمل يؤثر على أربطة العمود الفقرى للمرأة ويتسبب فى ألم الظهر
فترة الحمل من أهم المراحل التى تمر بها المرأة، وتتأثر جميع وظائف جسمها بالتغيرات التى تحدث فى فترة الحمل على الجانب الهرمونى والعضوى.

تأثير الحمل على العمود الفقرى
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>فى فترة الحمل تظهر العديد من الأعراض الشائعة عند النساء، وألم الظهر من أكثر الأعراض شيوعًا فى فترة الحمل والسبب يرجعه استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا إلى التغيرات التى تطرأ على أربطة الجسم فى فترة الحمل.

وأوضح أبو النجا أن هرمون البروجسترون الذى تتضاعف نسب إفرازه فى الحمل، يساعد على ارتخاء معظم أربطة الجسم لتسهيل عملية الولادة ومنها أربطة العمود الفقرى، وهو ما يمثل ضغطًا مضاعفًا على العمود الفقرى، ويؤدى إلى زيادة أعراض ألم الظهر فى الحمل، كما أن زيادة الوزن تمثل عاملًا مساعدًا على زيادة حدة تلك الآلام.

وسائل لتخفيف ألم العمود الفقرى فى الحمل
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>عن أهم الوسائل التى يمكن اتباعها فى فترة الحمل للحد من أعراض ألم العمود الفقرى، ينصح أبو النجا بالحرص على عدم زيادة الوزن بصورة مفرطة أثناء الحمل، مع الحرص على إبقاء الظهر فى وضع مستقيم أثناء الجلوس والمشى، وفى حالة زيادة حدة الأعراض ينصح بالالتزام بالراحة فى الشهور الثلاثة الأخيرة للحمل.

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