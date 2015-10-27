احذر: الهامبورجر واللانشون من مسببات تآكل الأسنان وتسوسها

قال الدكتور محمد عماد استشارى التجميل والتركيبات الثابتة وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، يستلزم تصنيع اللحوم المصنعة كاللانشون والهامبورجر والسوسيس، إضافة بعض المواد الكيميائية والأملاح والمواد الحافظة ومكسبات الطعم من أجل إضفاء طعم ومذاق مفضل لدى الأشخاص الذين يتناولونها، مما يمثل خطورة على صحة أسنان الأطفال والبالغين.

وأضاف استشارى التجميل أن اللحوم الطازجة تحتوى على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية التى تعود على صحة الإنسان بشكل عام والأسنان بصفة خاصة، نظرا لأنها تستمد قوتها وصلابتها من الفيتيامينات والمعادن التى يتناولها الأشخاص، بينما اللحوم المصنعة التى يتم معالجتها وإضافة بعض المواد الكيميائية لها تفتقد معظم العناصر الغذائية المفيدة للجسم".

وتابع الدكتور عماد أن تناول اللحوم المصنعة يمثل ضررا خطيرا على صحة الفم واللثة والأسنان، نظرا لأنها تفتقد المعادن التى تشكل طبقة الخارجية للأسنان "مينا الأسنان"، مما يؤدى إلى تآكل طبقة المينا وكشف عصب الأسنان وجعل الأسنان أكثر عرضة للإصابة بالتسوس والتهابات اللثة والشعور بالألم.

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