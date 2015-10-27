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اعتراض سيارة مرشح حزب النور بدائرة المحلة

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اعتراض سيارة مرشح حزب النور بدائرة المحلة اعتراض سيارة مرشح حزب النور بدائرة المحلة

 

حزب_النور

اعترض شخصان، سيارة مرشح بحزب النور عن دائرة المحلة بالغربية، وتعديا عليه بالضرب.

تبلغ لقسم شرطة كفرالشيخ من مستشفى كفرالشيخ العام بوصول “محمود عبدالحميد عماره على ” مواليد 1973 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الغربية – مرشح حزب النور على المقاعد الفردية بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة المحلة – مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالرأس .

وبسؤاله قرر بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بإعتراضه بالضرب مُحدثين إصابته وبعض التلفيات بسيارته .

سبق وأن تقدم ” المدعو  عمرو . ش . س ” ببلاغ فى المحضر رقم 8732/2015 إدارى مركز شرطة المحلة ضد المذكور لوجود خلافات شخصية بينهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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