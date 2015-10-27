اعتراض سيارة مرشح حزب النور بدائرة المحلة

اعترض شخصان، سيارة مرشح بحزب النور عن دائرة المحلة بالغربية، وتعديا عليه بالضرب.

تبلغ لقسم شرطة كفرالشيخ من مستشفى كفرالشيخ العام بوصول “محمود عبدالحميد عماره على ” مواليد 1973 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الغربية – مرشح حزب النور على المقاعد الفردية بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة المحلة – مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالرأس .

وبسؤاله قرر بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بإعتراضه بالضرب مُحدثين إصابته وبعض التلفيات بسيارته .

سبق وأن تقدم ” المدعو عمرو . ش . س ” ببلاغ فى المحضر رقم 8732/2015 إدارى مركز شرطة المحلة ضد المذكور لوجود خلافات شخصية بينهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .