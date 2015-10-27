البيان تنشر أسماء 740 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 740 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 363 مليون درهم .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الذي ترأسه معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج بمقر البرنامج الرئيسي بدبي، حيث أكد النعيمي على أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يؤكد حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتحقيق رفاهية وسعادة المواطنين من خلال مشاريع سكنية أساسها الاستقرار والتلاحم المجتمعي مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على المرافق الخدمية والحياة الاجتماعية ومعايير الاستدامة في المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج.

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