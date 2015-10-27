المبعوث البريطانى بسوريا ينفى إمكانية تدخل بلاده عسكريًا فى سوريا

أكد جاريث بيلى “المبعوث البريطانى الخاص لسوريا،ان بلاده لم تحدد إمكانية التدخل عسكريا فى سوريا من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد،مشيثر إلى لجوئهم لضغوط من نوع أخر.

وخلال محادثة مفتوحة أجراها مع رواد صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر”،قال “جاريث”.” هناك الكثير من الشخصيات الجيدة التي يمكن للسوريين اختيارها بعد خروج الأسد” ،وأوضح ان ” سوريا تشكل جزئا جوهريا من البسلام فى الشرق الأوسط”.

كما انتقد “جاريث” تدخل طريقة تدخل روسيا،ووصفها بأنها عرقلت الجهود الدبلوماسية للوصول لحل سلمى،وجعلتها أكثر صعوبة.

ووصف الأسد و”داعش” بأنهما وجهان لعملة واحدة،مؤكدا على صعوبة التنبؤ بنهاية الحرب فى سوريا.