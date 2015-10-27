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إقبال شديد بلجنة الأنصار في جولة إعادة الانتخابات بأسيوط

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إقبال شديد بلجنة الأنصار في جولة إعادة الانتخابات بأسيوط إقبال شديد بلجنة الأنصار في جولة إعادة الانتخابات بأسيوط

إقبال الناخبين بقرية الأنصار

شهدت لجان (110)و(111)و(112) بمدرسة الأنصار الابتدائية المشتركة بقرية الأنصار التابعة لدائرة مركز القوصية بأسيوط إقبالاً شديدًا منذ صباح اليوم وحتى الآن، وتزاحم الناخبين أمام لجان الاقتراع وأمام أبواب المدرسة.

ونقل الأهالي الناخبين إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم عن طريق السيارات الخاصة والأتوبيسات .

وسجلت قرية الأنصار أعلى نسبة تصويت على مستوى دائرة مركز القوصية بأسيوط وحصل فيها المرشح راشد أبو العيون وهمان على 3200 صوت .

يذكر أن محافظة أسيوط تضم 496 مقر انتخابي بها 1168 لجنة فرعية ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة حوالي 2 مليون و349 الف و337 مواطن وتشمل جولة الإعادة 36 مرشح على المقاعد الفردية والتي يبلغ عددها 18 مقعداً بعد نجاح مرشحين على المقاعد الفردية من الجولة الأولى حيث تبلغ حصة أسيوط 20 مقعداً فردياً

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