وزير النقل: العاملون في السكة الحديد يقومون بمهمة وطنية ويعملون في ظروف صعبة

أكد سعد الجيوشي، وزير النقل، أن العاملين في مرفق السكة الحديد يقومون بمهمة وطنية ويعملون تحت اصعب الظروف، وحتى في ظل أحداث الانفلات الأمني ما بعد يناير 2011، كانوا يؤدون الخدمة دون توقف، والوزارة حريصة على توفير المناخ الذي يساعدهم على أداء عملهم

وأضاف الجيوشي بشأن الجدل الذي أثير حول التصاريح والميدالية المجانية للسفر على خطوط السكة الحديد، والتي كانت تكلف المرفق خسائر بمئات الملايين في ظروف نحاول فيها الارتقاء بمستوى الخدمة وتحسين الأحوال المعيشية للعاملين، فكان القرار بإلغاء الميدالية المجانية نهائيًا، حفاظًا على أموال الهيئة وللصالح العام ولا استثناء لأحد ولا تراجع في ذلك.

وسيتم وضع لائحة سفر لهم نتفق عليها سويًا تراعي ظروفهم وتساعدهم على القيام بدورهم الوطني لخدمة البلد، وللارتقاء بمستوى معيشتهم ورعايتهم الاجتماعية والصحية.