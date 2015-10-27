مباحث المحلة: أسبقية المرور سبب الاعتداء على مرشح حزب النور

كشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بالمحلة، التى أشرف عليها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، أن مشاجرة حدثت بين مرشح حزب النورمحمود عمارة واثنين يستقلان دراجة بخارية بسبب أسبقية المرور على مطب أمام محطة الصرف الصحى بعزبة جمعة، وقاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب، مما نتج عنه جرح بالرأس 3سم وكسر زجاج السيارة الخاصة به ولم يتعرض لمحاولة اغتيال كما جاء على لسان الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية .

كما كشفت التحريات الأولية أن مرشح حزب النور السلفى توجد خلافات بينه وبين أهل السيدة التى سبق وأن حرر زوجها محضرا ضده بسبب استدراجها فى علاقة عاطفية بينهما، والحصول منها على عدة صور عبر الهاتف المحمول، وعلى إثر ذلك نشبت خلافات بين المرشح وبين زوجته وأهليتها، والتى قامت بترك منزل الزوجية بسبب تلك العلاقة المشبوهة.

وقال مصدر أمنى، إن رجال المباحث يكثفون تحرياتهم حول خلافات المرشح لبيان عما إذا كان أى منها سببا فى حدوث الواقعة من عدمه، وتحديد هوية المتهمين بارتكابها للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب إصابة المذكور.