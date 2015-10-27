وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة شطا الفنية المتقدمة

قام الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التعليم، اليوم، يرافقه مدير عام التعليم الفنى الدكتور سيد الفيومى والدكتور إبراهيم السمان مدير عام إدارة دمياط التعليمية، بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة شطا الفنية المتقدمة.

وخلال جولته بالمدرسة، طالب بمعالجة سلبيات النظافة بفناء المدرسة وتفعيل لائحة الانضباط على الطلبة المتأخرين، وقام بمتابعة بعض الفصول وزراعة بعض الأشجار لتفعيل مبادرة "دمياط خضراء".

كما أمر بتشكيل لجنة من مدير الإدارة ومدير التعليم الفنى وعضو بالشئون القانونية بمتابعة تنفيذ تعليماته بالمدرسة.