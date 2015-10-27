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القومي للمرأه ببني سويف يرصد تزايد اقبال الناخبات علي لجان التصويت

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القومي للمرأه ببني سويف يرصد تزايد اقبال الناخبات علي لجان التصويت القومي للمرأه ببني سويف يرصد تزايد اقبال الناخبات علي لجان التصويت
أكدت نرمين محمود أمين المجلس القومى للمرأة فى بنى سويف علي تزايد نسبة إقبال الناخبات من السيدات في اليوم الأول من جولة الإعادة لمجلس النواب في لجان بني سويف الخمس.

واضافت:غرفة العمليات والمراقبين التابعين لفرع المجلس بالمحافظة تعمل علي مدار يومي الانتخابات لمتابعة سير العملية الإنتخابيةبالإضافة إلي مرورها علي عدد من اللجان لمتابعة الإنتخابات ورصد الإيجابيات والسلبيات واقبال السيدات

واشارت نرمين إلي ان الندوات التي عقدها المجلس وكذلك لقاءات التوعية التي قامت بها الرائدات الريفيات للسيدات اتت ثمارها ونتج عنها اقبال السيدات علي التصويت

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بالدوائر الإنتخابية الخمس(ناصر واهناسيا وببا والفشن وسمسطا ) في محافظة بني سويف 977 ألف و620 ناخباً وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بتأكيد حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ببني سويف ببطلان الانتخابات في دائرتي بني سويف والواسطي.
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