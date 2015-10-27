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قوات الأمن ببنى سويف تزيل الدعاية الانتخابية من أمام لجان ناصر

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قوات الأمن ببنى سويف تزيل الدعاية الانتخابية من أمام لجان ناصر قوات الأمن ببنى سويف تزيل الدعاية الانتخابية من أمام لجان ناصر
قامت قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين لجان مركز ناصر شمال بنى سويف والذى يشهد الإعادة بين 4 مرشحين بإزالة دعاية المرشحين من على أسوار المدارس والمعاهد لمنع التأثير على الناخبين أثناء سير العملية الانتخابية.

وأكد المقدم سيد أحمد إبراهيم رئيس قوة تأمين مدرسة الشناوية المشتركة1 أن الجيش والشرطة قامت بتمزيق اللافتات الدعائية المنتشرة بمحيط لجان مدارس دائرة بندر ومركز ناصر وكذلك إزالة الملصقات من على حوائطها.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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