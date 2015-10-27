أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مستشفى طنطا التعليمى تنظم ندوة بعنوان "التطبيق الإحصائى بنظام SPSS"

Google+ Print
مستشفى طنطا التعليمى تنظم ندوة بعنوان "التطبيق الإحصائى بنظام SPSS" مستشفى طنطا التعليمى تنظم ندوة بعنوان "التطبيق الإحصائى بنظام SPSS"
عقد مركز البصمة الجينية بالمستشفي التعليمي العالمي بجامعة طنطا اليوم ندوة بعنوان "التطبيق الاحصائي بنطام SPSS ومدي الاستفادة منه في المجال الطبي" حاضرت فيها الدكتورة دينا عبد الهادي أستاذ مساعد الإحصاء التطبيقي بكلية التجارة بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور سعيد حماد المدير التنفيذي لمشروع البصمة الجينية للسرطان بالمستشفي. حسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لجامعة طنطا ، وأضاف حماد أن هذه الندوة تأتي ضمن الخطة التدريبية للمركز وذلك لتنمية المهارات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين بالجامعة.

وأشار أن الخطة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال الإدارة الجامعية، وإكسابهم الاتجاهات الايجابية، والتخلي عن السلوكيات السلبية مما يساعدهم على تحقيق الأهداف المؤسسية واشباع الحاجات الشخصية للعاملين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365