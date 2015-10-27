مستشفى طنطا التعليمى تنظم ندوة بعنوان "التطبيق الإحصائى بنظام SPSS"

عقد مركز البصمة الجينية بالمستشفي التعليمي العالمي بجامعة طنطا اليوم ندوة بعنوان "التطبيق الاحصائي بنطام SPSS ومدي الاستفادة منه في المجال الطبي" حاضرت فيها الدكتورة دينا عبد الهادي أستاذ مساعد الإحصاء التطبيقي بكلية التجارة بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور سعيد حماد المدير التنفيذي لمشروع البصمة الجينية للسرطان بالمستشفي. حسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لجامعة طنطا ، وأضاف حماد أن هذه الندوة تأتي ضمن الخطة التدريبية للمركز وذلك لتنمية المهارات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين بالجامعة.

وأشار أن الخطة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال الإدارة الجامعية، وإكسابهم الاتجاهات الايجابية، والتخلي عن السلوكيات السلبية مما يساعدهم على تحقيق الأهداف المؤسسية واشباع الحاجات الشخصية للعاملين.