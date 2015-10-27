إقبال ملحوظ بمعظم لجان جولة الإعادة في الوادي الجديد‎

تشهد اللجان الانتخاببة بالوادي، إقبالًا ملحوظًا بعددٍ كبيرٍ من اللجان، بينما تشهد لجان أخرى بالمحافظة إقبال من كبار السن والسيدات، في غيابٍ ملحوظ من للشباب من المشهد الانتخابي بالدايراتين – الأولى – ومقرها قسم شرطة الخارجة، و- الثانية – ومقرها قسم شرطة الداخلة وتضم الداخلة والفرافرة وبلاط.

ويذكر أن محافظة الوادي الجديد تضم دائرتين انتخابيتين بـ4 مقاعد انتخابية، ومقعد واحد للقائمة بإجمالي 5 مقاعد، وأنها قد سجلت أعلى نسبة حضور للناخبين على مستوى الجمهورية بواقع 37%.

كما أن الدائرة الأولى تشمل 22 مركز انتخابي، يتفرع منها 38 لجنة انتخابية فرعية بإجمالي عدد ناخبين 66299، وتشمل الثانية 37 مركز انتخابي يتفرع منها 52 لجنة انتخابية فرعية بإجمالي 87653 ناخب، وبذلك يكون إجمالي عدد الناخبين المستحقيين للتصويت 156454، والذين يدلون بأصواتهم لاختيار3 مرشحين من إجمالي 6 مرشحين، حيث يتنافس في دائرة الخارجة الانتخابية، كلًا من “داود سليمان” مرشح حزب المصريين الأحرار، و”أحمد عبدالله العقاطي”، المرشح المستقل على المقعد الثاني، بعد أن فاز “جمال آدم” مرشح حزب مستقبل وطن، بالمقعد الأول في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويتنافس على مقعدي دائرة الداخلة الانتخابية، كلًا من المرشح “تامر عبدالقادر”، مرشح حزب المصريين الأحرار، والمرشح الدكتور “محمد سيد غزال”، مرشح حزب النور، والمرشح “عربي كامل يماني”، المرشح المستقل، و”برديس سيف الدين عمران”، المستقل أيضًا .