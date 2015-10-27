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القضاء الإداري يقضي بوقف قرار منع محمد جبريل من السفر

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القضاء الإداري يقضي بوقف قرار منع محمد جبريل من السفر القضاء الإداري يقضي بوقف قرار منع محمد جبريل من السفر

محمد جبريل

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، وقف قرار منع الشيخ محمد جبريل من السفر.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير الداخلية.

وقال جبريل في دعواه إنه اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية، لإمامة الناس في الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا، والعودة إلى ﻹمامة المصلين في صلاة القيام الأخيرة في رمضان، وخاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص، إﻻ أنه في هذا العام وبعد انتهاء الصلاة فوجئ بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأي العام ضده، زاعمًا أنه في صلاته دعا على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسين والمواطنيين.

وأكد جبريل أن دعاءه جاء عامًا، وأنه كان مرتبطا بإمامة المصلين في أحد المساجد بلندن وتوجة لمطار القاهرة للسفر، وفوجئ بمنعه من السفر بدون أسباب.

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