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مران الأهلي.. بيسيرو ينهي مشادة بين رمضان صبحي وعمرو جمال

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مران الأهلي.. بيسيرو ينهي مشادة بين رمضان صبحي وعمرو جمال مران الأهلي.. بيسيرو ينهي مشادة بين رمضان صبحي وعمرو جمال

أنهى جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي مشادة بين رمضان صبحي وعمرو جمال شهدها مران الفريق الثلاثاء استعدادا لمواجهة بتروجيت السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتدخل عمرو جمال بعنف على قدم رمضان صبحي، لينفعل الأخير على الأول أثناء المران.

واضطر بيسيرو لإيقاف المران، وقرر استدعاء اللاعبين لإنهاء المشكلة قبل أن تتفاقم.

وخرج عمرو جمال من قائمة الفريق في المباراة الأخيرة التي فاز فيها على غزل المحلة بهدفين دون رد، بينما جلس رمضان احتياطيا بعدما لعب أساسيا أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري.

وحصد الأهلي 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري، من الفوز على الجيش 1-0 ثم على المحلة 2-0.

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