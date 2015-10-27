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الأهلي يخسر حسام عاشور أمام بتروجيت

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الأهلي يخسر حسام عاشور أمام بتروجيت الأهلي يخسر حسام عاشور أمام بتروجيت

تأكد غياب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مواجهة الفريق الأحمر أمام بتروجيت يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويعاني عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الضامة، تعرض لها خلال الفوز على غزل المحلة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري.

وفشل عاشور في استكمال المباراة، وشارك بدلا منه صالح جمعة في الشوط الثاني.

ولم يشارك عاشور في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، واكتفى بتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

في نفس الإطار، يتواصل غياب أحمد عادل عبد المنعم الحارس الثاني بسبب الإصابة برشح في الركبة. على أن يعود في مواجهة للمقاصة في الجولة الرابعة.

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