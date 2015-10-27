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سبورتنج يطالب الزمالك بباقي مستحقات صفقة شيكابالا

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سبورتنج يطالب الزمالك بباقي مستحقات صفقة شيكابالا سبورتنج يطالب الزمالك بباقي مستحقات صفقة شيكابالا

أرسل سبورتنج لشبونة البرتغالي للزمالك يطالب بباقي قيمة القسط الأول من صفقة شراء الأخير للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وانتقل الأخير للزمالك قبل أن تتم إعارته الموسم الحالي للإسماعيلي، وتبلغ قيمة القسط الأول المستحق على الزمالك 250 ألف دولار.

ودفع الزمالك مبلغ 140 ألفا ويتبقى لسبورتنج 110 ألفا من قيمة القسط، وطلب الأول من النادي البرتغالي الصبر على أن يتم إرسال النقود في أقرب وقت.

وتعاقد الزمالك مع سبورتنج مقابل 650 ألف دولار للحصول على خدمات لاعبه السابق.

وشارك شيكابالا كبديل لأول مرة رسميا مع الإسماعيلي كبديل في الفوز على الإنتاج الحربي 2-0 في الجولة الأولى من الدوري.

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