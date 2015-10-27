ميسي لسواريز: رائع يا ضخم.. ونيمار: أنت مدين لي ببرغر

هنأ لاعبو برشلونة زميلهم لويس سواريز على تسجيله لأهداف فريقه الثلاثة ضد إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

واحتفظ الدولي الأوروجواني بكرة المباراة التي انتهت 3-1 وهنأه زملاؤه بالكتابة عليها إضافة لابنته الصغيرة دلفينا.

ومزح لاعبو برشلونة مع سواريز ووصفوه بـ"الضخم" في كتاباتهم على الكرة فقال النجم ليونيل ميسي:"جيد يا ضخم!!! مبروك".

وكتب له نيمار "جيد يا ضخم. أنت مدين لي بالبرغر!!! مبروك. ننتظر المزيد".

وقام سيرخيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وجوردي ألبا وإيفان راكيتيتش وسيرجي روبرتو وأدريانو أيضا بالكتابة على الكرة.