مانشستر يونايتد يكرم نجمه روني في 2016

قرر نادي مانشستر يونايتد إقامة مباراة خاصة لتكريم لاعبه واين روني بناء على طلب الجمهور الذي أعرب عن مساندته لصاحب الـ30 عاما في ظل انتقادات الإعلام.

وسجل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا مرتين فقط في تسع مباريات مع الشياطين الحمر في الدوري هذا الموسم ويحتل حاليا المركز الثالث في قائمة هدافي يونايتد عبر التاريخ بـ236 هدفا بعد السير بوبي تشارلتون (249) ودينيس لو (237).

ويتعرض روني لانتقادات باستمرار باعتباره قائد يونايتد وإنجلترا فينتظر منه الكثيرون أن يقدم أداء أفضل في مشاركاته مع النادي والمنتخب.

وسيقيم يونايتد المباراة يوم 3 أغسطس من العام المقبل وقرر روني أن تذهب عوائدها للجمعيات الخيرية المهتمة بحوائج الأطفال.

ولم يحدد يونايتد هوية منافسه في هذه المباراة التي ستلعب قبل بدء الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017.

وانضم روني إلى يونايتد عام 2004 من فريق إيفرتون وخاض حتى الآن أكثر من 500 مباراة مع الفريق وحقق معه 5 بطولات للدوري ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

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