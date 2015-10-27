أفضل صانعي الأهداف في إنجلترا.. بيكام السادس وهنري التاسع ونجم أرسنال على القمة

قامت شركة أوبتا المتخصصة في بيانات وإحصائيات كرة القدم بالكشف عن قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبنيت الإحصائية على معدل صناعة اللاعب للأهداف وفقا لعدد المباريات وتربع على القمة نجم أرسنال الحالي ميسوت أوزيل لاعب منتخب ألمانيا.

واقتصرت الإحصائية على اللاعبين الذين صنعوا 20 هدفا فأكثر في الدوري وكان أوزيل الأفضل بصناعته هدف كل 2.71 مباراة.

وصنع صاحب الأصول التركية 21 هدفا حتى الآن منذ انضمامه لأرسنال موسم 2013-2014 في 57 مباراة شارك فيها مع المدفعجية في مسابقة الدوري.

وتفوق أوزيل على أيقونة مانشستر يونايتد السابق إريك كانتونا الذي صنع 56 هدفا في 156 مباراة بمتوسط هدف مصنوع لكل 2.79 مباراة.

وجاء سيسك فابريجاس لاعب أرسنال السابق وتشيلسي الحالي في المركز الثالث (2.88) يليه ديفيد سيلفا جناح مانشستر سيتي (3.21).

وحل لاعب أرسنال السابق خوزيه أنتونيو رييس خامسا (3.29) يليه أخصائي الكرات الثابتة السابق ليونايتد ديفيد بيكام (3.31) ثم النجم الهولندي السابق لأرسنال دينيس بيركامب (3.35).

واحتل ناني البرتغالي لاعب يونايتد السابق المركز الثامن (3.42) يليه أسطورة المدفعجية تييري هنري (3.49) ثم سانتي كازورلا نجم أرسنال الحالي (3.52).

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