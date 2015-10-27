«مؤسسة القادة» ترصد مخالفات وتأخير فتح بعض اللجان في الإسكندرية

فتحت معظم اللجان الانتخابية أبوابها في الموعد المحدد، باستثناء تأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخر وصول عددٍ من القضاة.

وبدأ اليوم الانتخابي بظهور صفوف قصيرة من الناخبين قبل فتح باب اللجان، ومع بدأ عملية التصويت اختفت الصفوف، وحدثت سيولة في عملية التصويت، بنسبة إقبال أقل من المتوسط في معظم أنحاء الإسكندرية، وجيدة بمنطقة برج العرب غرب المدينة.

ويذكر أن زار وفد من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لعددٍ من اللجان شرق المدينة، منها “مدرسة بورسعيد التجريبية بدائرة باب شرقي”.

كما رصد عدد من التجاوزات، والتي كان منها :” تبديل قاضي بلجنة 4 بمدرسة يوسف السباعي بدائرة مينا البصل، حيث تم استبدال القاضي أحمد نعيم سليم، بالمستشار عبدالرؤوف محمد – وجود لافتات بمحيط اللجان الانتخابية خاصةً للمرشح عمرو كمال، دائرة محرم بك – منع بعض الإعلاميين من التصوير بمدرسة الكويت بمنطقة الحرمين بدائرة المنتزه ثان – وحشد جماعي للناخبين بدائرتي كرموز من قبل المرشح مجدي عفيفي، بدائرة كرموز”.