القائم بأعمال محافظ الإسكندرية: جولة إعادة الانتخابات لم تتأثر بسقوط الأمطار

قالت الدكتورة سعاد الخولي، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، إن جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لم تتأثر بما تعرضت له المدينة من أمطار غزيرة أمس اﻷول .

وأضافت أنها أعطت تعليمات مشددة لجميع رؤساء الأحياء بالمرور على اللجان الانتخابية، لصرف المياه المتراكمة، ورفع القمامة من أمام اللجان، مشيرة إلى أنها أعدت غرفة عمليات بإشرافها وبرئاسة السكرتير العام، لتوفير سبل الراحة للناخبين.

وحذرت القائم بأعمال المحافظ الأندية البحرية والفنادق والكافتيريات، التي تقع على طريق الكورنيش، من إغلاق محابس ومصبات مياه الأمطار أثناء النوات، حتى لا تتسبب في إغلاق الطريق، مشددة على أن أي منشأة إذا لم تلتزم فسيتم إغلاقها، مع إلزام قيادات الصرف الصحى بتسليك «الشنايش» من جديد، وصيانتها باستمرار، وتغيير المتهالك منها.

وأوضحت أن «رئيس الوزراء قرر صرف مبلغ 75 مليون جنيه سريعًا، لتحديث شبكات صرف مياه الأمطار وزيادة طاقتها»، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من مجمع الثلاثين، الجاري إنشاؤه لتخزين مياه الصرف الصحي ورفعها لمحطات التنقية لخدمة مناطق شرق، خلال 3 أشهر فقط.