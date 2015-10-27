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السعودية: منفذ الهجوم الانتحاري على مسجد نجران مواطن سعودي

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السعودية: منفذ الهجوم الانتحاري على مسجد نجران مواطن سعودي السعودية: منفذ الهجوم الانتحاري على مسجد نجران مواطن سعودي

تفجير مسجد نجران

قالت السلطات في المملكة العربية ، إن التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في مدينة نجران القريبة من الحدود مع اليمن نفذه مواطن سعودي، حسبما نقلت BBC.

وكان تنظيم “داعش” قد تبنى الهجوم، قائلا إن ما وصفه بـ “ولاية الحجاز” هي التي نفذته، وهذا هو الهجوم الرابع من نوعه في استهدافه المساجد في البلاد منذ مايو.

وقال اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المهاجم يبلغ من العمر 34 عامًا، واسمه سعد سعيد سعد الحارثي.

فقدد تعرضت مدينة أبها في منطقة عسير لهجوم مماثل على مسجد تابع لوحدة قوات الطوارئ الأمنية في أوائل أغسطس، قتل فيه 15 شخصا على الأقل، من بينهم 12 من رجال الأمن، وتبناه تنظيم “داعش”.

كما سبق للتنظيم أن أعلن مسؤوليته عن هجومين على مسجدين للشيعة في شرقي السعودية في شهر مايو الماضي، أسفر الأول عن مقتل 21 شخصا، بينما فشل المهاجم في الوصول إلى الهدف في الهجوم الثاني، وفجر نفسه خارج المسجد فأودى بحياة أربعة اشخاص.

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