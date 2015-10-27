بالصور.. تزايد الإقبال على لجان مطروح وحضور لافت للسيدات

شهدت اللجان الانتخابية بدائرتى محافظة مطروح، إقبالًا متزايدًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، لاختيار 2 من 4 مرشحين بكل دائرة، وسط حالة من الهدوء الأمنى، حيث لم يمنع سقوط الأمطار بشكل متقطع خروج الناخبين.

سجلت لجان السيدات بمدينتى مرسى مطروح والحمام، نسبة حضور أعلى من الرجال، كما تشهد المدن الصغيرة والقرى حضورًا مكثفًا، من الناخبين وتسجل نسب تصويت أعلى من لجان المدن الكبيرة مثل مرسى مطروح العاصمة.

تجرى جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية، على 4 مقاعد بدائرتى محافظة مطروح، التى تضم 241 ألف مواطن مقيدين فى 187لجنة فرعية، داخل 149 مقرًا انتخابيًا تحت إشراف 187 قاضيًا بخلاف القضاة الاحتياط وأعضاء اللجان العامة ولجنة المحافظة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار هاشم أبو حازم رئيس محكمة مطروح الابتدائية.

يتنافس على الدائرة الأولى "مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم"، ويتنافس فيها 4 مرشحين لحصد أصوات 156 ألفًا و990 ناخبًا. ويتنافس فى الدائرة الثانية، التى تضم "مراكز الحمام والضبعة والعلمين وسيوة" 4 مرشحين، للفوز بأصوات 84 ألفًا و428 ناخبًا.

يتنافس 4 مرشحين مستقلين على مقعدى الدائرة الأولى، التى تضم مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم، وسط حالة من الحشد والحشد المضاد، بين تحالف المرشحين سليمان فضل العميرى، من قبائل أولاد خروف وفوزى مصيبع أبو زريبة وشهرته مهدى العمدة، من قبائل القطعان، فى مواجهة تحالف النائب الأسبق صالح سلطان حسن، من قبائل صنقر والمرشح محمود يوسف حمودة، من أبناء وادى النيل المقيمين بمطروح.

وتشهد الدائرة الأولى حالة من الاحتقان والرفض من أبناء القبائل، أن يمثلهم أحد من غير أبناء القبائل، وشن انتقادات حادة على المرشح محمود يوسف، الذى حصل على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى بفارق أكثر من 5 آلاف صوت عن أقرب منافسيه، وهو ما يقابله أبناء القبائل المختلفة بالحشد والتعبئة للتصويت ضده، وسط تخوفات أمنية من وقوع مصادمات بين أنصار المرشحين.

على الجانب الآخر يتنافس 4 مرشحين على مقعدى الدائرة الثانية، التى تضم مراكز الحمام والعلمين والضبعة وسيوة، بينهم مرشحان عن حزب النور، عبد الرحمن راضى أبو شليف، وشهرته حويج راضى، من قبيلة الجميعات، وصلاح الدين عياد جمعة، من قبيلة أولاد خروف، فى مواجهة مرشحين من قبيلة الجميعات، هما النائب الأسبق رزق جالى نصر الله وحسن نصر الله نوفل.

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