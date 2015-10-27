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لطيفة تنعى رحيل ملكة الغناء الشعبي التونسي “فاطمة بوساحة”

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لطيفة تنعى رحيل ملكة الغناء الشعبي التونسي “فاطمة بوساحة” لطيفة تنعى رحيل ملكة الغناء الشعبي التونسي “فاطمة بوساحة”

نعت الفنانة لطيفة رحيل مواطنتها التونسية المطربة الشعبية “فاطمة بوساحة”، التى أعلن عن رحيلها اليوم الثلاثاء عن عمر 73 عامًا بعد صراع مع المرض.

لطيفة قالت فى تغريدة لها عبر موقع “تويتر”.”أعزى نفسي وكل شعبى التونسي فى وفاتك رحلتى انتى ولكن فنك باقى فاطمه بوساحه البقاء لله”

فاطمة بوساحة تعد  ملكة الفن الشعبي، من مواليد 1942 ، اشتهرت بأغنية “يا عم الشيفور” ،قدمت آخر أغنياتها سنة 2011 بعد الثورة عندما غنت” ترابك غالي يا تونس”، ومن أغانيها ايضا وين يبيعو فيك،ولد الرومية ويا علالة ويا كارهبة كمال رني رني”

تجدر الإشارة إلى ان الفنانة  المصرية سيمون أستعانت بلحن أغنية “الربة”  للمطربة الراحلة ،وقدمتها في كليبها “خاف مني”، وقد كان آخر ظهور للفقيدة في سبتمبر الماضي على مسرح قرطاج في حفل نظمته وزارة الثقافة لتكريمها.

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