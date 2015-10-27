سيد جوهر يرفع دعوى لاستبعاد أحمد مرتضى منصور من جولة الإعادة بالدقى

أقام سيد جوهر المرشح عن دائرة الدقى والعجوزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، مطالبًا باستبعاد منافسه أحمد مرتضى منصور من جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 4624 لسنة 70 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وأحمد مرتضى منصور المرشح عن المقعد الفردى -حزب المصريين الأحرار بدائرة الدقى والعجوزة.

وطالب "جوهر" فى دعواه، بوقف إجراء انتخابات جولة الإعادة والمحدد لها اليوم والغد، حيث أوضحت الدعوى أن منصور تقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس النواب كأحد مرشحى حزب الوفد، وتضمنت أوراق ترشحه خطابا صادرا من حزب الوفد يؤيد طلبه كأحد مرشحى الحزب، وتم قبوله بتلك الصفة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت الدعوى، إنه قبل إعلان الكشوف النهائية قام "منصور" بتقديم طلب لتغيير صفته الحزبية من مرشح على المقعد الفردى كأحد مرشحى حزب الوفد، ليصبح كأحد مرشحى حزب المصريين الأحرار، مخالفًا بذلك قانون مجلس النواب.

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