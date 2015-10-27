تموين العاشر من رمضان يضبط 2 طن مواد كيماوية مجهولة بشركة عصائر كبرى

صادرت الإدارة العامة للتموين بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية صباح اليوم خلال حملة مكبرة على أحد المصانع الكبرى التى تعمل فى مجال تصنيع العصائر والجبن بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، 36 جركن سعة كل جركن 70 كيلو حمض سيمفوتيك وصودا كافية سائلة، بإجمالى 2 طن و520 كيلو تستخدم لتنظيف آلات تصنيع الجبن والعصائر.

وأكد كمال البلتاجى رئيس الإدارة العامة للتموين فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجراكن المصادرة غير مدون عليها أى بيانات ويدون عليها بخط اليد تاريخ الإنتاج وهى مواد تستخدم فى تنظيف الماكينات والمعدات الخاصة بالتصنيع، وهو ما يترك بعض أثارها على المعدات ولابد من استخدام مواد جيدة وليست أى مواد من أجل صحة المواطنين، وتمت مصادرتها وتحرير محضر بالواقعة والكمية المضبوطة.

وأشار البلتاجى أن الحملة التى ضمت مجموعة من مفتشى التموين وهم محمد بدوى وعادل عبد الله ومهدى السحار بضبط مصنع للمنظفات بمجمع تبارك الصناعى بالعاشر يقوم بتصنيع منظفات وتقليد صابون لشركة مشهورة والمصنع بدون ترخيص ولا يوجد له سجل نشاط لمزاولة نشاطه، وتم مصادرة 39 كارتونة من الصابون كل منها عبوة 24 قطعة وعمل قضية غش تجارى لمصنع طبقا للقانون رقم 281 لسنة 94 وتحرير المحضر ورفعه للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية .



>