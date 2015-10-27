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الداخلية: نلاحق المتهمين بالتعدى على مرشح حزب النور فى المحلة

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الداخلية: نلاحق المتهمين بالتعدى على مرشح حزب النور فى المحلة الداخلية: نلاحق المتهمين بالتعدى على مرشح حزب النور فى المحلة
أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن تجرى تحقيقات مكثفة فى واقعة اعتداء مجهولين على مرشح حزب النور بالمحلة، وشكلت فريق بحث لضبط الجناة.

وكان مجهولان يستقلان دراجة نارية، اعترضا طريق محمود عبد الحميد عمارة على مرشح حزب النور السلفى بدائرة مركزالمحلة، أثناء عودته من جولة انتخابية بالدائرة، وقاما بتكسير زجاج سيارته الأمامى وتعديا عليه بالضرب وأصاباه بجرحين قطعيين بالرأس.

وتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وانتقل العميد طارق داود مأمور مركز المحلة وضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وأثناء معاينته للمكان فوجئوا بالمرشح السلفى يتواجد بينهم عقب خروجه من المستشفى، وتبين إصابته بـ9غرز بالرأس.

وبسؤاله أكد قيام مجهولين باعتراضه وتكسير الزجاج الأمامى للسيارة والتعدى عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعى بالرأس وفرا هاربين، تحرر المحضر 50341 جنح مركز المحلة.

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مصر 365