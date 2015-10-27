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صفوت الشريف يغادر محكمة التجمع بعد انتهاء جلسة محاكمته بقضية الكسب

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صفوت الشريف يغادر محكمة التجمع بعد انتهاء جلسة محاكمته بقضية الكسب صفوت الشريف يغادر محكمة التجمع بعد انتهاء جلسة محاكمته بقضية الكسب
غادر منذ قليل، كل من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله إيهاب "مخلى سبيله"، محكمة التجمع الخامس بعد انتهاء جلسة محاكمتهما فى اتهامهما بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

عقدت الجلسة التى استمرت دقائق قليلة، بغرفة مداولة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.
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