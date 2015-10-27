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إقبال ملحوظ من سيدات منفوط للتصويت في أسيوط

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إقبال ملحوظ من سيدات منفوط للتصويت في أسيوط إقبال ملحوظ من سيدات منفوط للتصويت في أسيوط

سيدات في لجنة الانتخابات

قال علي خليفىة أحمد سالم، أحد أبناء قرية رميح التابعة لدائرة منفلوط بأسيوط، إن اللجان الانتخابية بالقرية شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل سيدات القرية فى الساعات الأولى من عملية التصويت فى جولة الإعادة للاختيار نائبين من 4 مرشحين .

يُذكر أن الإعادة تجرى في منفلوط  بين  منتصر مالك ” قرية العزية “، عبد الحكيم طرش” مدينة منفلوط ” ، محمد حسين عبد الرحيم ” قرية بنى شقير “، حلمى أبوركبة ” قرية بنى رافع ، لإختيار 2 منهم .

هذا ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة كثافة فى إقبال الناخبين نظراً للحشد الذى ينظمه المرشحين فى مسقط رأسه خوفاً من ضياع المقعد منه.

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