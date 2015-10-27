«الدسوقي» يتابع سير عملية التأمين وتوافد المواطنين على التصويت في أسيوط

أمر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمسار السيول بقرية عرب العطيات التابعة لمركز أبنوب، موضحًا أنه قد تم حصر أعداد المنازل والأسر القاطنين بها، ومنع وجود تجمعات سكانية جديدة في نطاقها لحماية أرواحهم من أخطار السيول في حالة حدوثها.

وأكد “الدسوقي”، على اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة للحفاظ على سدود الإعاقة ومخرات السيول بمراكز المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة منذ أكثر من 20يوم، لمعاينة كافة مواقع السيول المتوقعة والمخرات، والتأكد من سلامتها ومدى جاهزيتها وكفاءتها، وعلاج أي أوجه للقصور والخلل، وجاء ذلك خلال جولة تفقدية بمخر السيول المدينة الصناعية بعرب العوامر بمركز أبنوب، ورافقه اللواء ماجد السيد، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة عزة تاج الدين، وكيل وزارة الري، وأحمد عبدالسلام، رئيس مركز أبنوب.

طمأن اللواء ماجد السيد، سكرتير عام المحافظة، المواطنين ـ خلال زيارته لمخر سيول بقرية عرب العطيات بمركز أبنوب برفقة لجنة الري المعنية بمخرات السيول ـ على جاهزية المحافظة لأي طارئ أو هطول سيول برفع درجة الاستعداد القصوى، والعمل بكافة الإمكانيات المتاحة، للحفاظ على أرواحهم من أخطارها، مؤكدًا على تشكيل غرف عمليات بمديريات الخدمات، ومجالس المدن والقرى تعمل على مدى الـ 24 ساعة يوميًا، لتلقي أية بلاغات تفيد حدوث سيول.

وأشار “السيد”، إلى وضع خطة، لتحديد طرق بديلة في حال حدوث سيول وانقطاع السير على إحدى الطرق بالتنسيق بين الوحدات المحلية، وهيئة الطرق والمرور، لتيسير عملية الانقاذ في المناطق المنكوبة، وعدم حدوث اختناقات مرورية.