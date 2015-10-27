المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

جدّدت مجموعات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حماية شرطة إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعات من المستوطنين نفذت جولات مشبوهة واستفزازية فى المسجد، بحماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال، ووسط انتشار واسع للعاملين فى المسجد المبارك بكافة أرجائه ومرافقه.

وفى السياق، نشرت ما تسمى حركة "عائدون إلى الجبل" اليهودية المتطرفة، على صفحتها الرسمية فى "فيسبوك"، صورة تُظهر جسر المغاربة وفى الخلفية مجسم للهيكل المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة فى المسجد الأقصى.

فى حين، قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى تسيبى حوطوبلى، إنها تحلم برؤية العلم الإسرائيلى يرفرف فى ‫‏المسجد الأقصى.

وزعمت حوطوبلى "أن المسجد الأقصى هو المكان الأكثر قداسة بالنسبة لليهود، ويقع فى عاصمة إسرائيل".

وجاءت تصريحات حوطوبلى الليلة الماضية خلال البرنامج التلفزيونى 'جرثومة سياسية' الذى يبث فى القناة العبرية الثانية، علماً أن حوطوبلى اشتهرت باقتحاماتها للمسجد الأقصى ودعواتها بالسماح لليهود بالصلاة فيه، وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

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