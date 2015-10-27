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التايمز: الرياض تلغى زيارة وفد بريطانى رفيع وسط توتر العلاقات

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التايمز: الرياض تلغى زيارة وفد بريطانى رفيع وسط توتر العلاقات التايمز: الرياض تلغى زيارة وفد بريطانى رفيع وسط توتر العلاقات

>ذكرت صحيفة التايمز "البريطانية" أن المملكة العربية ألغت زيارة كانت مقررة من قبل وفد برلمانى بريطانى رفيع المستوى، تشمل لقاء مع الملك سلمان، وسط علامات على فتور العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أنه كان مقررا لبرلمانيين بريطانيين وشخصيات رفيعة السفر إلى الرياض، أمس الاثنين، كجزء من المجلس البرلمانى للناتو، لعقد لقاءات مع العاهل السعودى وأعضاء من العائلة المالكة على مدار ثلاث أيام.

وبحسب مصدر من مجلس الناتو فإن المسئولين السعوديين أبلغوهم بإلغاء الزيارة لأسباب إدارية.

وحذر الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير المملكة العربية لدى لندن، من تداعيات خطيرة محتملة للتوتر فى العلاقات بين البلدين.

وأشار السفير السعودى إلى إلغاء اتفاق لتدريب موظفى السجون فى المملكة العربية السعودية، معربا عن غضبه مما يصفه بالتغيير المزعج فى طريقة مناقشة شئون السعودية داخل بريطانيا. وأضاف فى مقال بصحيفة الديلى تليجراف، الاثنين، وصفته التايمز بالتدخل غير المسبوق، أن بلاده لن تقبل الوعظ وحث على احترام نظامها الصارم فى تطبيق الشريعة.

وقال بن نواف: "إذا كانت العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين ستكون تابعة لبعض الأيديولوجيات السياسية، فإن هذا التبادل التجارى الحيوى سيكون فى خطر. نحن نريد لهذه العلاقة الاستمرار، لكننا لن نقبل إملاءات من أى شخص. القرارات المتسرعة المدفوعة بتحقيق مكاسب قصيرة الأجل غالبا ما تضر أكثر مما تنفع."

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مصر 365

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