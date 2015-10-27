"العليا للانتخابات": انتظام العمل بجميع لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى

أعلن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تلقت ما يفيد بالانتظام التام فى عمل كافة اللجان الانتخابية الفرعية، فى اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى ستجرى على مدى يومين متتاليين، مشيرا إلى أن عمليات إدلاء الناخبين بأصواتهم تجرى بكل دقة وإحكام من خلال إشراف القضاة على أعمال تلك اللجان، حيث تجرى الانتخابات برمتها تحت إشراف قضائى كامل.

وأوضح المستشار أيمن عباس، أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد تلقت فى اللحظات الأولى لبدء الاقتراع ما يفيد بتأخر فتح عدد محدود جدا من اللجان الانتخابية عن العمل، مشيرا إلى أن اللجنة العليا قامت بالتعرف على أسباب ذلك التأخير، وقامت بإزالتها على الفور، وهو ما ترتب عليه انتظام العمل فى تلك اللجان وجرت بالفعل بها عمليات الاقتراع.

ويتنافس 418 مرشحا على المقاعد الفردية البالغ عددها 209 مقاعد فى هذه الجولة الانتخابية، وذلك بعدما تم إيقاف إجراء الانتخابات فى 4 دوائر انتخابية داخل 3 محافظات، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.. ليصبح بذلك عدد الدوائر الانتخابية التى تجرى فيها انتخابات الإعادة، 99 دائرة على مستوى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات.

وسبق وأن تم حسم 4 مقاعد فردية بإعلان فوز 4 مرشحين من الجولة الأولى للمرحلة الأولى من الانتخابات، بعدما تمكن كل منهم من الحصول على الأغلبية المطلقة (50% من الأصوات الصحيحة زائد 1)، فى حين يكون النجاح فى جولة الإعادة حليف من يحصل على الأغلبية النسبية بحصوله على عدد أكبر من الأصوات الصحيحة عن منافسه.

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