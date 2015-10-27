6 من سائقى الـ"توك توك" يختطفون طالبة ويعتدون عليها جنسيا بالدقهلية

اختطف 6 شباب سائقين، طالبة داخل توك توك بمدينة شربين وقاموا بالتعدى عليه جنسيا.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شربين بقيام 6 سائقين توك توك باختطاف طالبة أثناء استقلالها توك توك وذهبوا إلى منطقة نائية وتنابوا الاعتداء عليها جنسيا من الخلف.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين إلى مكان الحادث، واستمع إلى المجنى عليها وقام بتحديد أوصاف المتهمين وتمكن من ضبطهم جميعا، وبالتحقيق معهم أكدوا بأنهم شاهدوا الطالبة "رحمة.ا.م" 15 سنة حال استقلالها توتوك فشكوا بسلوكها، فأخذوها بالقوة من داخل التوك التوك التى كانت تستقله إلى أرض زراعية، وسرقوا جهاز محمول كان بحوزتها.

وتم ضبط كل من "محمد ر .م" وشهرته المنصورى 18 سنة، و"محمد ح .ا" وشهرته "شنطة" 14 سنة و"كمال م .ا" وشهرته "كيمو" 27 سنة، و"محمد ال .ا" وشهرته "التيتة" 18 سنة، و"أحمد ا .ا" وشهرته "البابا" 21 سنة، و"محمد ش .ع" وشهرته "الايم" 18 سنة، وجميعهم مقيمون بشربين، وتم تحرير المحضر رقم 18474 جنح مركز شربين لسنه2015، وجارى عرضهم على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.